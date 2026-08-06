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Соперник чемпиона мира Бижамова высказался о предстоящем бое с россиянином на IBA.PRO 20

Соперник чемпиона мира Бижамова высказался о предстоящем бое с россиянином на IBA.PRO 20
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Бронзовый призёр чемпионата мира среди любителей серб Владимир Мирончиков (8-0, 6 KO) высказался о предстоящем поединке с россиянином Джамбулатом Бижамовым (3-0, 0 KO), который состоится 14 августа на турнире IBA.PRO 20 в Набережных Челнах.

«Высоко оцениваю свою готовность к поединку. Я провёл отличный лагерь. Бижамов – классный, быстрый и обученный боксёр, который работает в двух стойках. У него внушительные регалии по любителям, но профессиональный бокс — другое. При этом не могу сказать, что и у меня какой‑то колоссальный опыт в профи. Одно понятно — нас ждёт классный бой. И мне, и ему есть что доказывать. А что касается раскладов на поединок… Не вижу проблем, если его будут считать фаворитом. Повторюсь, всё нужно доказывать на ринге», — приводит слова Мирончикова пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

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