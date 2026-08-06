Арман Царукян назвал величайшего легковеса в истории ММА. Это не Хабиб

Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность, что 34-летний соотечественник Ислам Махачев является величайшим бойцом в истории лёгкого веса.

«Ислам — величайший боец ​​в истории лёгкого веса. Он добился в этом дивизионе большего, чем Хабиб. Просто у него не было противостояний, которые сделали бы его таким популярным, как это было у Хабиба с Макгрегором. Мне кажется, если бы чемпионом остался Топурия, то его поединок против Ислама стал бы грандиозным событием», — сказал Царукян в интервью порталу DAZN.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.