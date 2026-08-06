Шарабутдин Атаев стал первым номером рейтинга WBA в полутяжёлом весе

Непобеждённый российский боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Шарабутдин Атаев (10-0, 5 KO) поднялся на первую строчку обновлённого рейтинга Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Рейтинг WBA в полутяжёлом весе (топ-10):

Суперчемпион – Дмитрий Бивол (Россия);

Регулярный чемпион – Дэвид Бенавидес (США);

Временный чемпион – Альберт Рамирес (Венесуэла);

1. Шарабутдин Атаев (Россия).

2. Арлен Лопес (Куба).

3. Артур Бетербиев (Канада).

4. Наджи Лопес (Пуэрто-Рико).

5. Атиф Оберлтон (США).

6. Леррон Ричардс (Великобритания).

7. Самуэль Арнольд (США).

8. Бенджамин Мендес Тани (Франция).

9. Хуан Каррильо (Колумбия).

10. Уилли Хатчинсон (Великобритания).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире IBA.PRO 19 в Москве, Атаев победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира венесуэльца Хосе Ускатеги.