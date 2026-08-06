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Шарабутдин Атаев стал первым номером рейтинга WBA в полутяжёлом весе

Шарабутдин Атаев стал первым номером рейтинга WBA в полутяжёлом весе
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Непобеждённый российский боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Шарабутдин Атаев (10-0, 5 KO) поднялся на первую строчку обновлённого рейтинга Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Рейтинг WBA в полутяжёлом весе (топ-10):

Суперчемпион – Дмитрий Бивол (Россия);
Регулярный чемпион – Дэвид Бенавидес (США);
Временный чемпион – Альберт Рамирес (Венесуэла);
1. Шарабутдин Атаев (Россия).
2. Арлен Лопес (Куба).
3. Артур Бетербиев (Канада).
4. Наджи Лопес (Пуэрто-Рико).
5. Атиф Оберлтон (США).
6. Леррон Ричардс (Великобритания).
7. Самуэль Арнольд (США).
8. Бенджамин Мендес Тани (Франция).
9. Хуан Каррильо (Колумбия).
10. Уилли Хатчинсон (Великобритания).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире IBA.PRO 19 в Москве, Атаев победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира венесуэльца Хосе Ускатеги.

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