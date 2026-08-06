«Меня это впечатлило». Адесанья раскрыл, чем в ударной технике Махачев поразил его

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья рассказал, чем 34-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев впечатлил его в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их противостояние возглавило турнир UFC 322 в Нью-Йорке и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.

«Когда я смотрел бой между Исламом и Джеком, то меня действительно впечатлили финты Махачева. Я часто говорю, что иногда перебарщиваю с ними. Но это хорошо, поскольку мои противники никогда не знают, когда последует атака. Именно это Ислам и сделал в своём последнем бою. Были моменты, когда он делал 12 обманных движений подряд, прежде чем нанести хотя бы один джеб. Это меня действительно поразило», — приводит слова Адесаньи портал ActuMMA.