Вальтер Уокер раскрыл, когда и против кого хотел бы провести бой в UFC

10-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер рассказал, что хотел бы провести следующий поединок под баннером североамериканской лиги осенью против бывшего претендента на титул UFC в категории до 120 кг американца Деррика Льюиса.

«Я хочу сразиться либо с Дерриком Льюисом, либо с Джошем Хокитом. Буду готов к бою в октябре или ноябре. И если бы я мог выбирать, то подрался бы с Дерриком Льюисом. Думаю, это интересный вызов для меня. У него громкое имя – громче, чем у Джоша Хокита. Я смотрел его бои, когда был молод. У него рекорд нокаутов, а я пытаюсь заявить о себе. Думаю, это очень интересный бой для меня», — приводит слова Уокера портал AgFight.