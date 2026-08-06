15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Шарлотт 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер сообщил, в каком случае Арман Царукян получит бой за чемпионский титул UFC

Инсайдер сообщил, в каком случае Арман Царукян получит бой за чемпионский титул UFC
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян гарантировано получит бой с 37-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи, если в предстоящем поединке с бразильцем Маурисио Руффи одержит победу. Об этом сообщает авторитетный канадский инсайдер и спортивный обозреватель Ариэль Хельвани в своём блоге.

Напомним, бой между Арманом и Маурисио станет соглавным событием турнира UFC 331, который состоится 19 сентября.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Материалы по теме
Царукяну дали опасного нокаутёра-анимешника. Титульник ещё дальше от Армана?
Царукяну дали опасного нокаутёра-анимешника. Титульник ещё дальше от Армана?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android