Инсайдер сообщил, в каком случае Арман Царукян получит бой за чемпионский титул UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян гарантировано получит бой с 37-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи, если в предстоящем поединке с бразильцем Маурисио Руффи одержит победу. Об этом сообщает авторитетный канадский инсайдер и спортивный обозреватель Ариэль Хельвани в своём блоге.

Напомним, бой между Арманом и Маурисио станет соглавным событием турнира UFC 331, который состоится 19 сентября.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.