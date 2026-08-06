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Анкалаев не включил Хабиба, Сен-Пьера и Силву в топ-5 величайших бойцов в истории ММА

Анкалаев не включил Хабиба, Сен-Пьера и Силву в топ-5 величайших бойцов в истории ММА
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев назвал топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Давайте поставим Рэнди Кутюра пятым. Давайте четвёртым будет Кормье. Третий — Веласкес. Думаю, Нганну можно поставить на второе место, а первым будет Джон Джонс. Почему Нганну? Фрэнсис — бывший чемпион UFC, многих ронял. Почему не выбрал Андерсона Силву, Деметриуса Джонсона или Сен-Пьера? Я, будучи тяжеловесом, люблю смотреть бои в тяжёлом весе. Поэтому поставил в список тяжей. А если говорить про великих бойцов из лёгких весов, то выбрать будет сложно, поскольку там много хороших ребят. Почему нет Хабиба? Я ведь выбирал тяжей. Так вообще можем весь список составить из бойцов из Дагестана, если возьмём все весовые в расчёт (смеётся)», — сказал Анкалаев в интервью порталу DAZN.

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