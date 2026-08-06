Анкалаев объяснил, почему считает Джона Джонса величайшим бойцом в истории ММА

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев объяснил, почему считает 39-летнего экс-чемпиона UFC в категории до 93 кг и до 120 кг американца Джона Джонса величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Мне нравится его стиль, он очень техничный, нравится, что Джон делает», — сказал Анкалаев в интервью порталу DAZN.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.