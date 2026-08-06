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Менеджер Махачева назвал тяжелейшего соперника для Ислама. Это не Пратес и не Моралес

Менеджер Махачева назвал тяжелейшего соперника для Ислама. Это не Пратес и не Моралес
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, выразил уверенность, что другой его подопечный экс-чемпион UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман стал бы тяжелейшим соперником для Ислама в дивизионе.

«Камару стал бы подходящим соперником для Ислама. Это был бы самый сложный бой для Ислама. Камару доказал это, поскольку справился с парнем, который оказался на девять килограммов тяжелее него в день боя. Не умаляю заслуг Дрикуса, он отличный боец и победил честно. При этом Камару всегда был на высоте, и в концовке боя сильно активизировался», — приводит слова Абдель-Азиза портал MMAJunkie.

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