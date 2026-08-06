Гольцов и Молдавский успешно прошли взвешивание к грядущим боям в PFL
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34-летний бывший временный чемпион Bellator в тяжёлом весе россиянин Валентин Молдавский (14-4-0-2, 2 КО/ТКО) и экс-победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе (2021) бразилец Бруно Каппелоцца (15-7-0-1, 14 КО/ТКО) успешно прошли процедуру официального взвешивания к предстоящему поединку, который пройдёт на турнире PFL в Шарлотт. Валентин показал на весах 93,44 кг, а Бруно — 93,26 кг.
PFL 2026. PFL Charlotte, Шарлотт, США
Валентин Молдавский — Бруно Каппелоцца
08 августа 2026, суббота. 03:00 МСК
Валентин Молдавский
Не началось
Бруно Каппелоцца
Победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе (2024) россиянин Денис Гольцов (36-9, 18 КО/ТКО) и непобеждённый представитель Латвии Хасан Межиев (14-0, 6 КО/ТКО) успешно сделали вес, показав 114,03 кг и 99,79 кг соответственно.
PFL 2026. PFL Charlotte, Шарлотт, США
Денис Гольцов — Хасан Межиев
08 августа 2026, суббота. 04:20 МСК
Денис Гольцов
Не началось
Хасан Межиев
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