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Кирилл Корнилов проведёт следующий бой в АСА против экс-бойца UFC

Кирилл Корнилов проведёт следующий бой в АСА против экс-бойца UFC
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Первый номер рейтинга АСА в тяжёлом весе россиянин Кирилл Корнилов проведёт следующий бой против 15-го номера рейтинга АСА в категории до 120 кг соотечественника Хадиса Ибрагимова на турнире АСА 207, который пройдёт 12 сентября в Краснодаре.

Фото: Пресс-служба АСА

Кириллу 35 лет. В своём профессиональном рекорде российский боец имеет 20 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, три поражения, а один бой был признан ничьей. В качестве профи в ММА он дебютировал в 2019 году.

Хадису 31 год. В период с 2019 по 2020 год Ибрагимов выступал в UFC, однако во всех четырёх боях потерпел поражения. К настоящему моменту Хадис имеет в своём профессиональном рекорде 17 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и семь поражений.

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