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«Преступление, Рико выиграл 10 раундов». Джо Роган — об оценках судей боя Усик — Верхувен

«Преступление, Рико выиграл 10 раундов». Джо Роган — об оценках судей боя Усик — Верхувен
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58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением насчёт поражения нидерландца Рико Верхувена в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Рико выиграл 10 раундов. Мне безразлично, что говорят судьи. Они пытаются представить этот бой как равный, хотя это не так. Один судья отдал Верхувену преимущество всего в один раунд, а двое других вообще насчитали ничью. Это просто преступление», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

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