«Преступление, Рико выиграл 10 раундов». Джо Роган — об оценках судей боя Усик — Верхувен

58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением насчёт поражения нидерландца Рико Верхувена в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Рико выиграл 10 раундов. Мне безразлично, что говорят судьи. Они пытаются представить этот бой как равный, хотя это не так. Один судья отдал Верхувену преимущество всего в один раунд, а двое других вообще насчитали ничью. Это просто преступление», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.