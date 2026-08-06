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Перейра: мой план состоит в том, чтобы остаться в тяжёлом весе, хочу завоевать здесь титул

Перейра: мой план состоит в том, чтобы остаться в тяжёлом весе, хочу завоевать здесь титул
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра заявил о своём намерении продолжить карьеру в категории до 120 кг и в конечном итоге завоевать титул UFC в этом дивизионе.

«Мой план состоит в том, чтобы остаться в тяжёлом весе. Это моя главная задача. Я хочу завоевать этот титул, и у меня будет такая возможность», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

Рост Алекса составляет 194 см. Перейра имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.

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