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Перейра объяснил, почему считает рефери ответственным за своё поражение, а не Сириля Гана

Перейра объяснил, почему считает рефери ответственным за своё поражение, а не Сириля Гана
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра снова обвинил легендарного рефери Херба Дина за некомпетентность, проявленную в своём бою с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«В поединках случаются ошибки. Бойцы, очевидно, находятся под сильным воздействием адреналина и поддаются эмоциям, поэтому всякое бывает. Но я не думаю, что рефери имеет преимущество в том, что не находится в процессе боя и не подвержен эмоциям. Мне нанесли удар, я это почувствовал, и, возможно, мог бы лучше восстановиться. По мне ударили много раз легально, а затем несколько раз нелегально. Я просто думаю, что рефери должен был вмешаться и действительно определить, какие удары были нанесены по правилам, а какие — нет. Это не обязательно задача бойца», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

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