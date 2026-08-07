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Абдель-Азиз: Усман Нурмагомедов заставит Топурию сдаться

Абдель-Азиз: Усман Нурмагомедов заставит Топурию сдаться
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 28-летнего непобеждённого действующего обладателя титула PFL в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова, выразил уверенность, что его подопечный должен встретиться в возможном дебютном поединке в UFC с экс-чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Если Усман перейдёт в UFC, то я хотел бы, чтобы его первым соперником стал бы Илия Топурия. Между ними уже есть конфликт. Илия его и создал. Я говорю вам прямо — Усман заставит Илию сдаться. Он будет разбивать его и нокаутирует», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

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