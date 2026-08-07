Конор Макгрегор назвал победителя боя Махачев — Гэрри

38-летний бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Магкрегор выразил уверенность, что соотечественник Иэн Гэрри станет победителем в бою с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым. Их бой состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США). Ивент пройдёт 16 августа, а их противостояние станет главным событием вечера.

«Этот парень — настоящий талант, и я верю, что Иэн станет чемпионом», — написал Макгрегор в комментариях под публикацией с интервью Гэрри в социальной сети.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Иэн Гэрри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.