«Они искали способ завершить бой. Остановка несправедлива». Верхувен о поражении от Усика

Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен поделился мнением насчёт поражения в бою с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Их поединок прошёл 24 мая в Египте и завершился победой представителя Украины нокаутом в 11-м раунде.

«Я не люблю проигрывать, но, если это происходит, значит, так тому и быть. Именно это делает поражение ещё более болезненным, оно кажется таким несправедливым… Остановка боя кажется несправедливой, они искали способ завершить этот поединок», — приводит слова Верхувена аккаунт Title Fight в социальной сети Х.