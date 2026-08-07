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Рой Джонс выступил за организацию боя между Усиком и непобеждённым чемпионом мира

Рой Джонс выступил за организацию боя между Усиком и непобеждённым чемпионом мира
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57-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший выступил за организацию боя 39-летнего непобеждённого украинца Александра Усика (25-0, 16 КО/ТКО) с непобеждённым действующим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе соотечественником мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесом (32-0, 25 КО).

«Это будет лучше для Дэвида Бенавидеса. Теперь, после выступления Усика в бою против Верхувена, все говорят, что Дэвид должен сразиться с Александром. Усик — сложный соперник, и это был бы исторический бой для Бенавидеса. Бивол также сложный оппонент, если не ещё сложнее, для Бенавидеса. Если бы я был Дэвидом, то подрался бы с Усиком, спустился обратно в первый тяжёлый вес и доминировал. Не хочется снова гонять весь этот вес [набранный для боя]. Дэвид привык к нему.

Я действительно думаю, что Бенавидес окажет Усику ещё более серьёзное сопротивление, чем Агит Кабайел, и это говорю вам честно», — приводит слова Джонса-младшего журнал The Ring.

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