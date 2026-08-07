Масвидаль: Амосов — это кошмар для Махачева. Ярослав превзойдёт Ислама в бою

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль выразил уверенность в том, что бывший чемпион Bellator в категории до 77 кг украинец Ярослав Амосов сможет побить 34-летнего действующего обладателя пояса UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева в потенциальном поединке.

«Для Махачева это [бой с Амосовым] будет кошмаром. Ярослав крупнее и выше Ислама. Я бы также сказал, вероятно, что Амосов сильнее него, к тому же у него отличная борьба. Он также, кажется, двукратный чемпион мира по самбо, что-то вроде того. Так что Ярослав справится с захватами корпуса, подсечками, разменами на ближней дистанции. Ярослав, вероятно, сможет его превзойти», — приводит слова Масвидаля портал MMAJunkie.