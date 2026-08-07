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Опубликован постер турнира UFC с Умаром Нурмагомедовым и Сонг Ядонгом

Опубликован постер турнира UFC с Умаром Нурмагомедовым и Сонг Ядонгом
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала постер турнира UFC Fight Night 286, в главном бою которого бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов подерётся с китайским атлетом Сонг Ядонгом.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг
29 августа 2026, суббота. 13:20 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Сонг Ядонг

Фото: UFC Eurasia

Турнир UFC Fight Night 286 пройдёт 29 августа 2026 года в Шанхае, Китай, на арене «Шанхай Индур Стэдиум».

Умару Нурмагомедову 30 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

Сонгу Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.

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