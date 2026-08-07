Опубликован постер турнира UFC с Умаром Нурмагомедовым и Сонг Ядонгом

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала постер турнира UFC Fight Night 286, в главном бою которого бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов подерётся с китайским атлетом Сонг Ядонгом.

Фото: UFC Eurasia

Турнир UFC Fight Night 286 пройдёт 29 августа 2026 года в Шанхае, Китай, на арене «Шанхай Индур Стэдиум».

Умару Нурмагомедову 30 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

Сонгу Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.