Макгрегор заявил о начале подготовки к возвращению в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что операция на колене прошла успешно, и заявил о начале подготовки к возвращению в октагон.

«Операция прошла. Колено восстановлено. Скептики могут продолжать болтать. Я не сбежал от боли. Я пошёл ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа. Сезон возвращения начинается прямо сейчас. Никаких обходных путей. Никаких оправданий. Только воля, чтобы встать на ноги снова», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Макгрегор повредил колено в июле на UFC 329 в бою с Максом Холлоуэем, который стал для него первым за пять лет. В начале поединка ирландец попытался нанести летящий удар ногой, но неудачно приземлился. Он упал ещё дважды, после чего схватился за колено, и рефери остановил бой на 69-й секунде. Победа техническим нокаутом была присуждена Холлоуэю.