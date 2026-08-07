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«В реальном мире получаю любовь». Иэн Гэрри — о критике из-за высказывания о женщинах

«В реальном мире получаю любовь». Иэн Гэрри — о критике из-за высказывания о женщинах
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Ирландский боец Иэн Гэрри рассказал, как отреагировал на критику из-за высказываний о женщинах.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Социальные сети — это ложная реальность, потому что в реальном мире я получаю только любовь от всех, кого встречаю на улицах. В интернете человек может говорить что хочет и делать что хочет. Теперь же с ИИ все могут создавать что хотят, и нет никаких параметров, ограничивающих пределы возможного. Каждый может делать всё что захочет, и мир, в котором мы живём сейчас, сильно отличается. Это стоит понимать, принять и просто двигаться дальше.

Что я думаю о волне негатива в интернете? Понятия не имею, о чём вы говорите. Я абсолютно ничего не знаю ни о какой критике, потому что меня не было в Сети. У меня титульный бой с лучшим бойцом планеты прямо сейчас, и только на этом сосредоточено всё моё внимание. Я больше не сижу в соцсетях. Я использую их только для продвижения боя.

Я использую их для продвижения интервью, которые я дал, и подкастов. Я не листаю ленту и не смотрю комментарии. Я не листаю и не смотрю отмеченные фото. Я вообще ничего не просматриваю. Мы с моей командой садимся, публикуем пост, обсуждаем подпись — и всё. Я не смотрю ни на что другое. Мне это не нужно. Мне не нужно видеть чужое мнение обо мне или о том, что я выбираю делать в своей жизни», — приводит слова Гэрри betvictor.

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