Волкановски рассказал об изменениях в своём тренировочном процессе

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски заявил, что сократил количество тренировочных сессий, поскольку постоянные нагрузки, которые он выдерживал 10 лет назад, теперь могут принести больше вреда, чем пользы.

«Я всегда проводил от трёх до четырёх сессий в день. Я всегда так делал. Теперь мне не нужно делать это так часто. Если бы я попытался делать то же, что и 10 лет назад, это принесло бы мне больше вреда. Я хочу оставаться свежим. Если я откажусь от этого и начну проводить больше сессий, моё тело начнёт замедляться. Моя взрывная сила начнёт уменьшаться, и, если я это сделаю, мне будет легче увидеть в себе регресс, как я думаю…» — приводит слова Волкановски Kimura в социальной сети Х.