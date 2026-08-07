32-летняя экс-претендентка на мировой титул перенесла операцию из-за кровоизлияния в мозг

32-летняя английская профессиональная боксёрша Рэйвен Чапман перенесла экстренную операцию из-за кровоизлияния в мозг, о чём сообщила её команда Vote Boxing в социальных сетях.

Во время спарринга в Дании Чапман потеряла сознание и была госпитализирована, где ей диагностировали гематому и отёк головного мозга. Операция остановила кровотечение, помогла стабилизировать отёк, после чего пациентка была введена в медикаментозную кому.

«В течение последних суток её вывели из седативных препаратов, она продолжает получать лечение в ожидании медицинской контролируемой репатриации в больницу в Великобритании, где её реабилитация, как ожидается, займёт некоторое время», — говорится в заявлении команды.

Чапман встречалась со Скай Николсон в бою за титул WBC в полулёгком весе в 2024 году и проиграла единогласным решением судей.