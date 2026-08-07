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Шон Стрикленд высказался о влиянии видеоигр на насилие в современном мире

Шон Стрикленд высказался о влиянии видеоигр на насилие в современном мире
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Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд резко высказался о влиянии видеоигр на насилие в современном мире.

«Я не хочу быть тем парнем, который кричит: «Всё из-за видеоигр!» Но когда видеоигры переплелись с военными, это создало очень другой тип людей. У вас была Call of Duty, где маленький ребёнок целый день стреляет в людей. Grand Theft Auto. И все говорят: «Ой, нельзя винить видеоигры». Как вы думаете, как это влияет, когда маленькие дети теперь тратят по пять часов своего дня, стреляя людям в голову, играя в GTA, избивая проституток?» — приводит слова Стрикленда Full Mount MMA в социальной сети Х.

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