15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Шарлотт 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тилл: вместо смертной казни заставьте преступников слушать Иэна Гэрри до конца дней

Тилл: вместо смертной казни заставьте преступников слушать Иэна Гэрри до конца дней
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл высказался об ирландском бойце Иэне Гэрри.

«Вместо того чтобы приговаривать преступников к смертной казни, заставьте их слушать Иэна Гэрри до конца их дней. Они сами взмолятся об электрическом стуле…

И ещё кое-что: люди всегда видят и чувствуют фальшивых людей. А он весь состоит из фальши. По крайней мере, для меня — однозначно», — сказал Тилл на YouTube-канале The Mac Life.

16 августа 2026 года Гэрри проведёт титульный поединок в мейн-ивенте турнира UFC 330 с российским топовым бойцом Исламом Махачевым, являющимся чемпионом промоушена в полусреднем весе.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри
Материалы по теме
«В реальном мире получаю любовь». Иэн Гэрри — о критике из-за высказывания о женщинах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android