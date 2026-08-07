Тилл: вместо смертной казни заставьте преступников слушать Иэна Гэрри до конца дней

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл высказался об ирландском бойце Иэне Гэрри.

«Вместо того чтобы приговаривать преступников к смертной казни, заставьте их слушать Иэна Гэрри до конца их дней. Они сами взмолятся об электрическом стуле…

И ещё кое-что: люди всегда видят и чувствуют фальшивых людей. А он весь состоит из фальши. По крайней мере, для меня — однозначно», — сказал Тилл на YouTube-канале The Mac Life.

16 августа 2026 года Гэрри проведёт титульный поединок в мейн-ивенте турнира UFC 330 с российским топовым бойцом Исламом Махачевым, являющимся чемпионом промоушена в полусреднем весе.