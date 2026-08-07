Менеджер Хабиба заявил, что Трамп считает Нурмагомедова своим любимым бойцом

Известный менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, что президент США Дональд Трамп считает россиянина Хабиба Нурмагомедова одним из своих любимых бойцов и даже упомянул его в своей книге.

«Президент Трамп любит двух бойцов больше, чем всех остальных: Джастина Гейджи и Хабиба. Он самый большой фанат Хабиба. Я спросил его: «Почему вы так любите Хабиба?» Он ответил: «Я поместил Хабиба в свою книгу», — приводит слова Абдель-Азиза Freak MMA в социальной сети Х.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является членом Зала славы UFC. На профессиональном уровне россиянин провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.