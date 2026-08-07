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«Лучше, *****, стану нищим». Батиста — о возвращении в реслинг

«Лучше, *****, стану нищим». Батиста — о возвращении в реслинг
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57-летний американский актёр, в прошлом рестлер и культурист, Дэвид Батиста заявил, что никогда не вернётся в World Wrestling Entertainment (WWE).

«Уйти всегда трудно. Большинство людей не уходят. Это почти как шутка среди рестлеров, когда они завершают карьеру, потому что они никогда по-настоящему не заканчивают. Они могут закончить карьеру раз пять. Люди все эти годы думали, что я вернусь на ринг и закончу свою пенсию. И все эти годы я говорил им снова и снова: «У меня была ***** какая сказочная концовка карьеры, и я не собираюсь на неё плевать».

Я скорее пойду на завод, чем запятнаю это. Даже если я снова обанкрочусь — я знаю, каково это — быть бедным. Мне не нравится быть бедным, но я знаю, каково это. Я лучше, *****, стану нищим, чем когда-либо вернусь в реслинг. Я никогда больше не буду бороться», — сказал Батиста на YouTube-канале W.O.L.F. GYMS.

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