Вальтер Уокер назвал величайшего тяжеловеса в истории смешанных единоборств

10-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер заявил, что величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств является не россиянин Фёдор Емельяненко, а его соотечественник Фабрисиу Вердум.

«Для меня дело не в том, сколько у тебя побед сабмишенами, а в том, кого именно ты заставил сдаться. Поэтому для меня лучший из всех – Фабрисио Вердум, потому что важно не количество его побед сабмишенами, а то, кого именно он ими победил. Вердум заставил сдаться Фёдора Емельяненко, заставил сдаться Кейна Веласкеса. Поэтому для меня Вердум – величайший тяжеловес всех времён. Для меня было бы большой честью сравняться с ним, но я не думаю, что сейчас хотя бы близок к его уровню», — приводит слова Уокера портал MMA Fighting.