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Тренер Махачева: люди недооценивают ударную технику Ислама

Тренер Махачева: люди недооценивают ударную технику Ислама
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, заявил, что его подопечному необязательно переводить в партер соперника, поскольку россиянин сейчас очень хорош в стойке.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Ислам сейчас очень хорош в стойке. Люди недооценивают его ударную технику и думают, что ему обязательно нужно переводить Иэна в партер. Но ему не обязательно это делать. Будет ли это более правильным выбором? Наверное, да, потому что мы точно знаем, что превосходим его в грэпплинге. Но обязательно ли нам переводить его? Я говорю — нет, не обязательно», — приводит слова Мендеса Freak.MMA в социальной сети Х.

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