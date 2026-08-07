Тренер Махачева: люди недооценивают ударную технику Ислама

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, заявил, что его подопечному необязательно переводить в партер соперника, поскольку россиянин сейчас очень хорош в стойке.

«Ислам сейчас очень хорош в стойке. Люди недооценивают его ударную технику и думают, что ему обязательно нужно переводить Иэна в партер. Но ему не обязательно это делать. Будет ли это более правильным выбором? Наверное, да, потому что мы точно знаем, что превосходим его в грэпплинге. Но обязательно ли нам переводить его? Я говорю — нет, не обязательно», — приводит слова Мендеса Freak.MMA в социальной сети Х.