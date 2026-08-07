Уиттакер объяснил, почему никогда не подерётся с чемпионом Ульбергом

Экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер заявил, что никогда не выйдет в октагон для поединка со своими спарринг-партнёрами — действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе новозеландцем Карлосом Ульбергом и 28-летним Навахо Стирлингом.

«Я не буду драться с парнями, с которыми тренируюсь. Если мы дойдём до того, что окажемся на первом, втором и третьем месте рейтинга — я, Карлос и Нав, — то я уверен, что мы сможем сесть и найти способ хорошо заработать. Но в дивизионе полно бойцов. И мне ещё нужно кое-что сделать для себя в рейтингах. Мне нравится этот прогресс. Мне нравится снова подниматься и проходить через рейтинг. Из-за этого всё ощущается как новая глава», — приводит слова Уиттакера MMA Fighting.