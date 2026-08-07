Бойцы PFL провели битву взглядов перед турниром в Шарлотте

Участники турнира Professional Fighters League (PFL) в Шарлотте провели официальную церемонию взвешивания и битву взглядов перед боями, которые состоятся в ночь с 7 на 8 августа в Северной Каролине (США).

В полутяжёлом весе Довлетджан Ягшимурадов (92,99 кг) встретится с Симеоном Пауэллом (92,8 кг). Изначально этот бой планировался в Нью-Йорке, однако был перенесён из-за решения местной атлетической комиссии, которая не допустила Пауэлла к выступлению по причине ранее перенесённой операции.

Также в основном карде выступят:

Валентин Молдавский (93,44 кг) — Бруно Каппелоцца (93,26 кг);

Денис Гольцов (114,03 кг) — Хасан Межиев (99,79 кг).