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PFL Шарлотт 2026
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Бойцы PFL провели битву взглядов перед турниром в Шарлотте

Бойцы PFL провели битву взглядов перед турниром в Шарлотте
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Участники турнира Professional Fighters League (PFL) в Шарлотте провели официальную церемонию взвешивания и битву взглядов перед боями, которые состоятся в ночь с 7 на 8 августа в Северной Каролине (США).

В полутяжёлом весе Довлетджан Ягшимурадов (92,99 кг) встретится с Симеоном Пауэллом (92,8 кг). Изначально этот бой планировался в Нью-Йорке, однако был перенесён из-за решения местной атлетической комиссии, которая не допустила Пауэлла к выступлению по причине ранее перенесённой операции.

Также в основном карде выступят:

Валентин Молдавский (93,44 кг) — Бруно Каппелоцца (93,26 кг);

PFL 2026. PFL Charlotte, Шарлотт, США
Валентин Молдавский — Бруно Каппелоцца
08 августа 2026, суббота. 03:00 МСК
Валентин Молдавский
Не началось
Бруно Каппелоцца

Денис Гольцов (114,03 кг) — Хасан Межиев (99,79 кг).

PFL 2026. PFL Charlotte, Шарлотт, США
Денис Гольцов — Хасан Межиев
08 августа 2026, суббота. 04:20 МСК
Денис Гольцов
Не началось
Хасан Межиев
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