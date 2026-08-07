Блахович бросил вызов на бой Уиттакеру

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) поляк Ян Блахович бросил вызов на бой 35-летнему австралийскому атлету и бывшему чемпиону промоушена в среднем весе Роберту Уиттакеру.

«Эй, Роберт Уиттакер! Давай-ка воплотим твои слова в жизнь», — написал Блахович в социальной сети Х.

В своём последнем поединке, который прошёл на турнире UFC Fight Night 283 в Белграде (Сербия), Ян встретился с непобеждённым бойцом UFC из Новой Зеландии Навахо Стирлингом. Их противостояние стало соглавным событием ивента и завершилось победой Навахо техническим нокаутом в первом раунде.

Яну 43 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств польский боец дебютировал в 2007 году. В своём рекорде Блахович имеет 29 побед, из которых девять были одержаны досрочно, 12 поражений, а два боя были признаны ничьей.