15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Шарлотт 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэрри: Макгрегору нужно вернуться ради себя. Он не должен заканчивать так

Гэрри: Макгрегору нужно вернуться ради себя. Он не должен заканчивать так
Комментарии

Боец UFC Иэн Гарри высказался о травме Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, заявив, что ирландцу стоит вернуться в октагон, чтобы закрыть этот этап и завершить карьеру достойно.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Наблюдать за этим боем против Холлоуэя было тяжело… Это неприятно для любого бойца в мире — готовиться и не иметь возможности драться. Это действительно плохо. Думаю, он вернётся на 100%, потому что он проделал всю работу, чтобы быть там, но не смог выступить. Ему стоит вернуться ради своего ментального состояния.

Если бы я поставил себя на его место, я бы чувствовал то же самое: я сделал всё, я сделал всё правильно, однако произошла странная случайность, и мне нужно закрыть эту главу. Он сказал, что у него остался один бой по контракту. Так не должно быть; он должен уйти великолепно. Если бы я был на его месте, я бы сделал то же самое. Я бы не хотел, чтобы мой последний бой был таким», — приводит слова Гэрри Kimura в социальной сети Х.

Напомним, в начале поединка с Холлоуэем Макгрегор попытался нанести летящий удар ногой, но неудачно приземлился. Он упал ещё дважды, после чего схватился за колено, и рефери остановил бой на 69-й секунде. Победа техническим нокаутом была присуждена Холлоуэю.

Материалы по теме
Макгрегор заявил о начале подготовки к возвращению в октагон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android