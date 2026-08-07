Гэрри: Макгрегору нужно вернуться ради себя. Он не должен заканчивать так

Боец UFC Иэн Гарри высказался о травме Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, заявив, что ирландцу стоит вернуться в октагон, чтобы закрыть этот этап и завершить карьеру достойно.

«Наблюдать за этим боем против Холлоуэя было тяжело… Это неприятно для любого бойца в мире — готовиться и не иметь возможности драться. Это действительно плохо. Думаю, он вернётся на 100%, потому что он проделал всю работу, чтобы быть там, но не смог выступить. Ему стоит вернуться ради своего ментального состояния.

Если бы я поставил себя на его место, я бы чувствовал то же самое: я сделал всё, я сделал всё правильно, однако произошла странная случайность, и мне нужно закрыть эту главу. Он сказал, что у него остался один бой по контракту. Так не должно быть; он должен уйти великолепно. Если бы я был на его месте, я бы сделал то же самое. Я бы не хотел, чтобы мой последний бой был таким», — приводит слова Гэрри Kimura в социальной сети Х.

Напомним, в начале поединка с Холлоуэем Макгрегор попытался нанести летящий удар ногой, но неудачно приземлился. Он упал ещё дважды, после чего схватился за колено, и рефери остановил бой на 69-й секунде. Победа техническим нокаутом была присуждена Холлоуэю.