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«Этот бой должен состояться». Менеджер Анкалаева назвал желаемого соперника для Магомеда

«Этот бой должен состояться». Менеджер Анкалаева назвал желаемого соперника для Магомеда
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером бывшего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, выразил заинтересованность к организации боя между своим подопечным и экс-претендентом на пояс UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой.

«Карлосу Ульбергу нужно время [на медицинское восстановление]. Он чемпион. Поэтому я думаю, что бой между Магомедом и Пауло Костой должен состояться. Пауло Коста наговорил много безрассудных вещей, и знаете что? Он хорошо умеет продвигать бои — не в плохом смысле. Многие придурки говорят большое количество гадостей и получают негативную огласку. Он забавный, остроумный, а также хороший боец.

Люди думают, что Пауло — шут. Он действительно серьёзный боец. Им просто нужно сразиться. Этого хочу я. Этого хотят и матчмейкеры. В UFC предлагали этот бой Анкалаеву три раза, и я не понимаю, почему этот бой не состоялся. Не думаю, что у Косты очень высокие шансы на победу», — приводит слова Абдель-Азиза портал MMAJunkie.

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