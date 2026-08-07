Роган выразил надежду на привлечение Уайта к организации реванша между Усиком и Верхувеном

58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган выразил надежду на привлечение Zuffa Boxing для организации реванша между нидерландцем Рико Верхувеном и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Бой между Александром и Рико — это один из самых важных поединков в супертяжёлом весе в боксе в данный момент, если не важнейший. Жаль, что я не промоутер. Может, нам стоит уговорить Дану Уайта и привлечь Zuffa Boxing [к организации реванша]? Только не знаю, есть ли у Усика какие-то договорённости», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.