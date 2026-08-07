15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Шарлотт 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роган выразил надежду на привлечение Уайта к организации реванша между Усиком и Верхувеном

Роган выразил надежду на привлечение Уайта к организации реванша между Усиком и Верхувеном
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган выразил надежду на привлечение Zuffa Boxing для организации реванша между нидерландцем Рико Верхувеном и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Бой между Александром и Рико — это один из самых важных поединков в супертяжёлом весе в боксе в данный момент, если не важнейший. Жаль, что я не промоутер. Может, нам стоит уговорить Дану Уайта и привлечь Zuffa Boxing [к организации реванша]? Только не знаю, есть ли у Усика какие-то договорённости», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Преступление, Рико выиграл 10 раундов». Джо Роган — об оценках судей боя Усик — Верхувен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android