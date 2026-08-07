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Рико Верхувен категорично ответил, рассматривает ли ещё переход в UFC

Рико Верхувен категорично ответил, рассматривает ли ещё переход в UFC
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Бывший обладатель чемпионского титула Glory в тяжёлом весе (до 120 кг) нидерландец Рико Верхувен категорично ответил, рассматривает ли ещё переход в североамериканский промоушен UFC.

«Я считаю, что разрыв в гонорарах сейчас ещё больше [чем был до моего боя с Усиком]. В этом и заключается настоящая проблема, если говорить откровенно. Для меня нет смысла делать шаг назад в финансовом плане. Если бы в руководстве UFC действительно хотели что-то сделать, то в этом должен быть смысл. Но мы все знаем, что этот промоушен так не работает, поэтому это не вариант», — приводит слова Верхувена портал Bloody Elbow.

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