Рико Верхувен категорично ответил, рассматривает ли ещё переход в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула Glory в тяжёлом весе (до 120 кг) нидерландец Рико Верхувен категорично ответил, рассматривает ли ещё переход в североамериканский промоушен UFC.

«Я считаю, что разрыв в гонорарах сейчас ещё больше [чем был до моего боя с Усиком]. В этом и заключается настоящая проблема, если говорить откровенно. Для меня нет смысла делать шаг назад в финансовом плане. Если бы в руководстве UFC действительно хотели что-то сделать, то в этом должен быть смысл. Но мы все знаем, что этот промоушен так не работает, поэтому это не вариант», — приводит слова Верхувена портал Bloody Elbow.