Биспинг назвал победителя в бою Махачев — Гэрри

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Есть очень большая вероятность, что Иэн Гэрри добьётся успеха и станет чемпионом UFC в полусреднем весе на следующей неделе. Но я, очевидно, отдаю предпочтение Исламу Махачеву. Было бы глупо сидеть здесь и говорить, что Ислам, вероятно, не выиграет этот бой. Это было бы абсурдно. Он величайший легковес в истории.

Иэн высокий, его рост составляет 190 см, у него большой размах рук, он быстрый и обладает отличной ударной техникой. Гэрри не боится сделать бой сложным для просмотра, если это потребуется. И когда я говорю это, имею в виду, что Иэн вполне способен просто боксировать умно, наносить удары [с дальней дистанции] и постоянно двигаться. Иэн готов побеждать по очкам, просто будет работать джебом и передвигаться. Раз-два – и Гэрри уже вне зоны досягаемости. Он может продолжать кружить по этому огромному октагону. И поверьте, когда вы впервые сталкиваетесь с ним в октагоне UFC, вы удивляетесь его размерам.

Но вот реальность: если Ислам Махачев сможет его поймать в стойке, он, вероятно, очень легко его переведёт. И тогда главный вопрос будет: сможет ли Иэн Гэрри подняться? Потому что если Иэн не сможет встать на ноги, то бой, вероятно, будет окончен», — приводит слова Биспинга портал ActuMMA.