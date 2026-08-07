Даниэль Дюбуа проведёт следующий бой против экс-чемпиона мира по боксу — The Ring

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа проведёт реванш против экс-обладателя пояса WBO в категории до 120 кг соотечественника Фабио Уордли. Об этом сообщает авторитетный журнал The Ring со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, их реванш должен пройти 17 октября.

Уордли имеет в своём профессиональном рекорде 20 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, одно поражение, а один бой был признан ничьей.

Дюбуа, в свою очередь, одержал 23 победы, из которых 22 были одержаны нокаутом, и потерпел три поражения. Даниэлю 28 лет. На профессиональном уровне он выступает с апреля 2017 года.