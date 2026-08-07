Абдель-Азиз: Гэрри потерял свои яйца. Он не Конор, всего лишь его китайская копия

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, выразил уверенность в том, что у первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иэна Гэрри нет никаких схожих черт с бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе соотечественником Конором Макгрегором.

«Иэн Гарри потерял свои яйца. Он не Конор, всего лишь его китайская копия. Гэрри не выступает как Макгрегор. Нравится вам это или нет, но Конор был крутым парнем. В какой-то момент Макгрегор был одним из лучших бойцов в истории. Этот парень бегает, а Конор дрался», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт FightLuck в социальной сети Х.