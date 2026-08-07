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Усик: бокс — это спорт для бедняков. Когда у тебя шёлковая пижама, трудно тренироваться

Усик: бокс — это спорт для бедняков. Когда у тебя шёлковая пижама, трудно тренироваться
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик выразил уверенность в том, что боксом могут успешно заниматься лишь люди из низших слоёв населения.

«Я начал работать в 12 лет и ходил работать на ферму с лошадьми, овцами. Бокс — это спорт для бедняков, потому что, когда ты живёшь в чрезмерном комфорте, у тебя шёлковая пижама, становится очень-очень трудно вставать рано утром на тренировку. Когда у тебя есть машины и деньги, это ещё труднее», — приводит слова Усика издание The Athletic.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.

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