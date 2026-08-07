Шара Буллет проведёт схватку по вольной борьбе с Александром Шлеменко на турнире в Москве

32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт схватку по правилам вольной борьбы с бывшим чемпионом Bellator в категории до 84 кг, а ныне бойцом АСА соотечественником Александром Шлеменко на турнире RAF (Real American Freestyle) в Москве, который состоится 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба RAF

Шторм имеет в своём рекорде 68 побед, 17 поражений, один бой был признан ничьей, а ещё один — несостоявшимся. В последнем бою, который состоялся на турнире АСА 204 в Омске, Александр победил удушающим приёмом болгарина Николу Дипчикова.

Шарабутдин имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 17 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В качестве профи Магомедов дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2017 года.