Результаты официального взвешивания участников предстоящего турнира UFC

Сегодня, 7 августа, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 284, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Главный кард:

лёгкий вес: Матеуш Гамрот (70,53 кг) vs Куиллан Салкиллд (70,53 кг);

лёгкий вес: Диего Феррейра (70,08 кг) vs Билли Куарантилло (70,53 кг);

легчайший вес: Ядьер Дель Валье (66 кг) vs Даррен Элкинс (66 кг);

женский минимальный вес: Аманда Лемос (52,39 кг) vs Алексия Тайнара (52,39 кг);

полусредний вес: Билли Гофф (77,34 кг) vs Тай Коул Миллер (77,34 кг).

Предварительный кард:

тяжёлый вес: Стивен Асплунд (119,52 кг) vs Гильерме Пат (113,17 кг);

полутяжёлый вес: Бруно Лопес (92,76 кг) vs Дияр Нургожай (92,99 кг);

тяжёлый вес: Жозе Луис (117,25 кг) vs Луи Сазерленд (117,03 кг);

лёгкий вес: Ричи Миранда (70,53 кг) vs Маноэл Соуза (70,76 кг);

легчайший вес: Майлз Джонс (66 кг) vs Джанни Васкес (64,86 кг);

женский наилегчайший вес: Джулиана Миллер (56,93 кг) vs Равена Оливейра (56,93 кг);

женский минимальный вес: Джованна Кануто (52,62 кг) vs Кэрол Форо (52,62 кг).