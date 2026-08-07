Усик рассказал о переговорах с Zuffa Boxing насчёт прощального боя с экс-чемпионом мира

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) рассказал о переговорах с промоушеном Zuffa Boxing по поводу организации прощального боя против бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО) в США.

«Почему бы и нет? Если команда Деонтея этого хочет, я это сделаю. Деньги, бизнес… Сейчас у нас есть два варианта. Мы выберем тот, который будет лучшим для меня. Команда работает над этим», — приводит слова Усика издание The Athletic.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.