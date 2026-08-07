15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Шарлотт 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик рассказал о переговорах с Zuffa Boxing насчёт прощального боя с экс-чемпионом мира

Усик рассказал о переговорах с Zuffa Boxing насчёт прощального боя с экс-чемпионом мира
Комментарии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) рассказал о переговорах с промоушеном Zuffa Boxing по поводу организации прощального боя против бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО) в США.

«Почему бы и нет? Если команда Деонтея этого хочет, я это сделаю. Деньги, бизнес… Сейчас у нас есть два варианта. Мы выберем тот, который будет лучшим для меня. Команда работает над этим», — приводит слова Усика издание The Athletic.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.

Материалы по теме
Усик: бокс — это спорт для бедняков. Когда у тебя шёлковая пижама, трудно тренироваться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android