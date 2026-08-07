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Ярослав Амосов кратко описал Махачева, Гэрри, Пратеса и прочих бойцов полусреднего веса

Ярослав Амосов кратко описал Махачева, Гэрри, Пратеса и прочих бойцов полусреднего веса
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Бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), а ныне боец UFC украинец Ярослав Амосов кратко описал бойцов сильнейшей организации в мире, выступающих в его дивизионе.

– Хоакин Бакли?
– Вот эта его вертушка. Думаю, у многих так.

– Камару Усман?
– Такая здоровая машина.

– Леон Эдвардс?
– Технарь, ударник.

– Шон Брэди?
– Сразу вспоминаю его татуировки. Низенький камушек.

– Джек Делла Маддалена?
– Кривой нос.

– Майкл Моралес?
– Гигант. Но мне кажется, что… Всем вообще кажется, что он гигант на фоне того, что Шон Брэди маленький. Потому что Шон Брэди реально маленький.

Мы с ним вместе шли на взвешивание, он как раз шёл за мной. Мы стояли вместе – он совсем сухой, такой маленький, но на следующий день уже был таким биточком, уже поднабрал.

– Карлос Пратес?
– Сигарета.

– Иэн Гэрри?
– В моей голове – непонятный персонаж. Просто не совсем его понимаю, и всё.

– Ислам Махачев?
– Чемпион, – сказал Амосов в интервью на YouTube-канале Fight Zona.

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