Ярослав Амосов кратко описал Махачева, Гэрри, Пратеса и прочих бойцов полусреднего веса

Бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), а ныне боец UFC украинец Ярослав Амосов кратко описал бойцов сильнейшей организации в мире, выступающих в его дивизионе.
– Хоакин Бакли?
– Вот эта его вертушка. Думаю, у многих так.
– Камару Усман?
– Такая здоровая машина.
– Леон Эдвардс?
– Технарь, ударник.
– Шон Брэди?
– Сразу вспоминаю его татуировки. Низенький камушек.
– Джек Делла Маддалена?
– Кривой нос.
– Майкл Моралес?
– Гигант. Но мне кажется, что… Всем вообще кажется, что он гигант на фоне того, что Шон Брэди маленький. Потому что Шон Брэди реально маленький.
Мы с ним вместе шли на взвешивание, он как раз шёл за мной. Мы стояли вместе – он совсем сухой, такой маленький, но на следующий день уже был таким биточком, уже поднабрал.
– Карлос Пратес?
– Сигарета.
– Иэн Гэрри?
– В моей голове – непонятный персонаж. Просто не совсем его понимаю, и всё.
– Ислам Махачев?
– Чемпион, – сказал Амосов в интервью на YouTube-канале Fight Zona.