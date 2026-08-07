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«В UFC сказали, что надо будет подождать». Имавов — о титульнике

«В UFC сказали, что надо будет подождать». Имавов — о титульнике
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов рассказал, что руководство организации пообещало ему следующему дать титульный бой.

«У нас был разговор с UFC. [Они] сказали, что надо будет чуть-чуть подождать. Но после [боя Чимаева и Стрикленда] гарантирован бой за пояс. Был диалог, мы понимаем, что мне только 30 лет. Я прогрессирую, нахожусь в прайме. Нет проблем, мы подождём. Мы даже сами сказали: «Чтобы не было простоя, дайте нам дю Плесси». Они сказали: «Не-не! Мы тебя видим только в бою за пояс». После боя [Чимаева и Стрикленда] гарантируем, 100%», – сказал Имавов в интервью Sport24.

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