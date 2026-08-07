Иэн Гэрри: как бы я ни уважал Махачева, знаю, что могу победить Ислама

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри поделился своим настроем на предстоящий поединок с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым. Их бой состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их противостояние станет главным событием вечера.

«Как бы я ни уважал Ислама, как бы я ни знал, насколько он хорош и талантлив, я знаю, что могу победить его, если выйду в октагон в бою против него и сделаю то, на что, как я считаю, способен», — приводит слова Гэрри портал MMAJunkie.

Иэн Гэрри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.