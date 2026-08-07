Непобеждённый чемпион PFL: я в топе лучших, и ничто не помешает мне взять пояс UFC

Непобеждённый новый чемпион PFL в полусреднем весе американец гаитянского происхождения Тэд Джин (12-0, 5 КО/ТКО) выразил уверенность, что входит в топ-3 лучших бойцов мира в категории до 77 кг, несмотря на то что не выступает в UFC.

«Я на вершине. Я вхожу в тройку лучших [полусредневесов в мире]. Люди говорят гадости о PFL и твердят: «О, раз ты в PFL, ты ничто». Уровень бойцов в PFL так же высок, как и в UFC. Причина, по которой вы этого не понимаете и не думаете так, — в том, что вы просто любитель. Вы не настоящий фанат ММА. Вы не понимаете этот вид спорта так хорошо, как надеетесь или думаете. Я на вершине дивизиона PFL. Я чемпион, и ничто не помешает мне стать чемпионом UFC в полусреднем весе», — приводит слова Джина портал MMA Mania.