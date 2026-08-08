Тренер Джонса категорично высказался о возможном возвращении Джона в ММА

Грег Джексон, являющийся многолетним тренером 39-летнего бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Джона Джонса, выразил надежду на то, что его подопечный более никогда не решит возобновить карьеру в ММА.

«Надеюсь, Джон больше не будет драться. Джон Джонс уже создал наследие. Трудно спорить с тем, что он лучший за всю историю. Я бы [на его месте] наслаждался этим наследием до конца. Он отлично помогает Гейблу и действительно заботится об этом парне.

Это может стать его будущим — направлять этих многообещающих молодых талантов, показывать им путь [в ММА]. Он может снова драться и, как всегда, находится в отличной форме. Но это изнурительный спорт, и он очень много тренировался. Поэтому Джон испытывает боль в ногах. Он уже просыпается с сильной болью. Это непросто», — приводит слова Джексона портал AgFight.