В WBA назначили следующего соперника Мурату Гассиеву. Это непобеждённый британец

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что обязательным претендентом на титул организации назначен 21-летний непобеждённый обладатель титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британец Мозес Итаума (14-0, 12 КО/ТКО).

Таким образом, Мозес сможет претендовать на титул чемпиона мира, которым на данный момент владеет россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО/ТКО).

Напомним, следующий бой Итаума проведёт 29 августа. Его соперником станет бронзовый призёр ОИ-2016 по боксу хорват Филип Хргович (20-1, 15 КО/ТКО), а на кону противостояния будет стоять титул IBF в супертяжёлом весе.